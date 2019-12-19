Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фантастического шпионского триллера Кристофера Нолана «Довод».

Из ролика все так же мало что понятно. Судя по всему, главного героя после участия в операции по освобождению заложников забирают в тайную организацию, сталкивающуюся со сверхъестественным. С помощью манипуляций со временем они планируют остановить Третью мировую войну.

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. UK

Премьера «Довода» намечена на июль 2020 года. В актерский состав входят Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»), Химеш Патель («Yesterday») и Юрий Колокольников.