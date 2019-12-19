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Нолан продолжает нагнетать интригу. Герои его нового триллера «Довод» управляют временем — и предотвращают Третью мировую войну
Источник: Meduza
Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фантастического шпионского триллера Кристофера Нолана «Довод».
Из ролика все так же мало что понятно. Судя по всему, главного героя после участия в операции по освобождению заложников забирают в тайную организацию, сталкивающуюся со сверхъестественным. С помощью манипуляций со временем они планируют остановить Третью мировую войну.
Трейлер на русском
Трейлер на английском
- Премьера «Довода» намечена на июль 2020 года. В актерский состав входят Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»), Химеш Патель («Yesterday») и Юрий Колокольников.