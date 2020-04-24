Рэпер Трэвис Скотт провел концерт в Fortnite на 12 миллионов человек. Сцена взрывалась, уходила под воду, а в конце все улетели в космос

Американский рэпер Трэвис Скотт дал концерт в игре Fortnite. Одновременно за его выступлением следили 12,3 миллиона игроков. Это абсолютный рекорд для игр в жанре . Кроме того, концерт транслировался на Twitch и ютьюбе, а значит, общее количество зрителей было еще больше.

IGN

Концерт начался с падения метеорита, после которого появился гигантский аватар рэпера. Сперва Трэвис Скотт размером с небоскреб телепортировался с места на место и читал рэп. Потом он все взорвал и вызвал метеоритный дождь.

В какой-то момент рэпер стал превращаться в робота — кожа с его лица слезла, обнажив металлический череп. Потом кровеносная система робота-музыканта превратилась в неоновые огни, подсвечивающие все вокруг. И это еще не все: после одной из песен весь уровень внезапно ушел под воду, рэпер продолжал читать уже в скафандре.

Выступление закончилось презентацией новой песни и выходом в открытый космос. Рэпер читал уже сидя верхом на целой планете.