Fortnite стала самой прибыльной видеоигрой 2019 года. Она принесла разработчикам 1,8 миллиарда долларов

Онлайн-шутер Fortnite стал самой прибыльной видеоигрой 2019 года. Он принес своим разработчикам, компании Epic Games, 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила аналитическая компания SuperData Research.

Второе место по уровню прибыли разделили игры Dungeon Fighter Online и Honour of Kings. Каждая из них заработала по 1,6 миллиарда долларов. Третью строчку заняла League of Legends, которая принесла своим создателям 1,5 миллиарда долларов.

Все перечисленные выше игры относятся к . На долю таких игр пришлось 80% заработков игровой индустрии, сообщает SuperData Research. Всего за прошлый год разработчики видеоигр заработали более 120 миллиардов долларов.

Fortnite была выпущена компанией Epic Games в 2017 году. В марте 2019 года разработчики игры сообщили, что в ней зарегистрировались 250 миллионов игроков.

Fortnite второй год подряд получает статус самой прибыльной видеоигры. В 2018 году она принесла разработчикам рекордные в истории игровой индустрии 2,4 миллиарда долларов.