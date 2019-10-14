В онлайновой игре Fortnite наступил конец света — всю карту вместе с пользователями засосало в черную дыру. Начать новые матчи тоже не дают, вместо игры показывают зиящую червоточину. Вот как эта катастрофа выглядела со стороны:

В Fortnite время от времени проводят масштабные онлайн-события, после которых игра в чем-то меняется. В этот раз с острова стартовала ракета, из-за нее в небе образовались разломы. По этим разломам начали бить другие ракеты. В конце концов на карте открылась огромная червоточина, в которую затянуло весь остров с игроками. Все, что осталось после этого — это пустой экран с черной дырой.

Полную запись конца света в Fortnite можно посмотреть ниже.

Fortnite Top10's

За событием наблюдали более 4,5 миллионов человек в ютьюбе, 1,5 миллиона в твиче и еще 1 миллион в твиттере.

Разработчики удалили 12 тысяч сообщений из своего официального твиттера и заменили все оформление на изображения червоточины. Инстаграм-аккаунт игры показывает то же самое. На официальном сайте Fortnite сейчас нет ничего — кроме той самой черной дыры.

Как предполагают фанаты, разработчики вскоре представят новую карту для Fortnite.