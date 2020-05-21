Дэймон Албарн из Blur выступил дуэтом с 2D из Gorillaz. То есть с самим собой!

Фронтмен Blur Дэймон Албарн в передаче Джимми Киммела спел дуэтом с 2D — своим анимированным альтер эго из группы Gorillaz.

Выступление стилизовали под созвон в Zoom. Пока пел Албарн, 2D просто качал головой под музыку в углу экрана. А когда наступала очередь 2D, головой качал уже Албарн. Смотрелось это по-хорошему странно, учитывая, что голос-то у них один! Албарн и 2D исполнили «Aries» — песню Gorillaz из их нового проекта «Song Machine».

Jimmy Kimmel Live