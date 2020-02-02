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Gorillaz, Гречка, Тима Белорусских, «Порнофильмы» — и группа с нецензурным названием «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: новые альбомы кумиров молодежи Гречки и Тимы Белорусских, панкующие Gorillaz и «Порнофильмы», а также группа, название которой мы не можем назвать по соображениям цензуры. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!