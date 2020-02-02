Gorillaz, Гречка, Тима Белорусских, «Порнофильмы» — и группа с нецензурным названием «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: новые альбомы кумиров молодежи Гречки и Тимы Белорусских, панкующие Gorillaz и «Порнофильмы», а также группа, название которой мы не можем назвать по соображениям цензуры. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Gorillaz при участии Slowthai и Slaves «Momentary Bliss»
Многообещающий старт нового проекта Дэймона Албарна — музыкального сериала «Song Machine». В компании с лучшими молодыми панками Британии.
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Гречка «Будущего нет»
С каждым альбомом Анастасия Иванова меняет звук в поисках своего стиля, который на самом деле у нее есть с самого начала. И будущее тоже.
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Тима Белорусских «Любовь по-белорусски»
Корж-младший продолжает штамповать дворовые хиты для стадионов. Чем дальше, тем зауряднее и вымученнее, но школьницам пока нравится.
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Аигел при участии Жени Борзых и Кати Павловой «Броманс»
Песня поэта Толи Яйцева — мастер-класс по признанию в братской любви — в исполнении дримтим нашей инди-сцены. Вызывает умиление и привыкание.
«Порнофильмы» «Нас догонит любовь»
Политическая сатира на злобу дня от любимой группы Дудя. Претенциозный истеричный панк, интонационно уже напоминающий Макаревича.
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IOWA «В танце»
Группе Кати Иванчиковой лучше всего удаются легкие песни для танцев, как эта. Клип с участием звезд призван запустить танцевальный флешмоб.
«Аквариум» «Бабушки»
Раритет из 1980-х, ждавший записи более 30 лет. Сочинялся БГ в ответ на цензуру и гонения на рок-музыкантов. Актуальности не потерял.
Wild Nothing «Sleight of Hand»
За прошедшие десять лет проект Джека Татума записал четыре пластинки — все изумительные. Новая работа не снижает планку.
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The Psychedelic Furs «Donʼt Believe»
Камбек, который тянет на рекорд. Легенды нью-вейва, чьи главные пластинки появились в 1980-х, решились на выпуск первого альбома за 29 лет!
«***** ему, Донателло!» «Яма»
(Под звездочками вариант слова «стукни».) Убойный изобретательный эмо-хардкор от почитателей ниндзя-черепашек. Донателло ****** от души.
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