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Gorillaz, Гречка, Тима Белорусских, «Порнофильмы» — и группа с нецензурным названием «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные и рассказывают о них в ультракоротком формате. В этом выпуске: новые альбомы кумиров молодежи Гречки и Тимы Белорусских, панкующие Gorillaz и «Порнофильмы», а также группа, название которой мы не можем назвать по соображениям цензуры. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!

Gorillaz при участии Slowthai и Slaves «Momentary Bliss»

Многообещающий старт нового проекта Дэймона Албарна — музыкального сериала «Song Machine». В компании с лучшими молодыми панками Британии.

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Гречка «Будущего нет»

С каждым альбомом Анастасия Иванова меняет звук в поисках своего стиля, который на самом деле у нее есть с самого начала. И будущее тоже.

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Тима Белорусских «Любовь по-белорусски» 

Корж-младший продолжает штамповать дворовые хиты для стадионов. Чем дальше, тем зауряднее и вымученнее, но школьницам пока нравится.

Слушать альбом «Моя кассета — твой первый диск» целиком: все платформы

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Аигел при участии Жени Борзых и Кати Павловой «Броманс»

Песня поэта Толи Яйцева — мастер-класс по признанию в братской любви — в исполнении дримтим нашей инди-сцены. Вызывает умиление и привыкание.

Трек с комментариями авторов

«Порнофильмы» «Нас догонит любовь»

Политическая сатира на злобу дня от любимой группы Дудя. Претенциозный истеричный панк, интонационно уже напоминающий Макаревича. 

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IOWA «В танце»

Группе Кати Иванчиковой лучше всего удаются легкие песни для танцев, как эта. Клип с участием звезд призван запустить танцевальный флешмоб.

«Аквариум» «Бабушки»

Раритет из 1980-х, ждавший записи более 30 лет. Сочинялся БГ в ответ на цензуру и гонения на рок-музыкантов. Актуальности не потерял.

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Wild Nothing «Sleight of Hand» 

За прошедшие десять лет проект Джека Татума записал четыре пластинки — все изумительные. Новая работа не снижает планку.

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The Psychedelic Furs «Donʼt Believe» 

Камбек, который тянет на рекорд. Легенды нью-вейва, чьи главные пластинки появились в 1980-х, решились на выпуск первого альбома за 29 лет!

«***** ему, Донателло!» «Яма» 

(Под звездочками вариант слова «стукни».) Убойный изобретательный эмо-хардкор от почитателей ниндзя-черепашек. Донателло ****** от души.

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