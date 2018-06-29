Вышел новый альбом Gorillaz. Послушайте его прямо сейчас

Группа Gorillaz выпустила шестой студийный альбом «The Now Now». Пластинка доступна для прослушивания в Apple Music, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и Google Play.

Помимо лидера и основателя Gorillaz Дэймона Албарна, в записи альбома принимали участие Джеймс Форд из Simian Mobile Disco, гитарист Джордж Бенсон, рэпер Снуп Догг и гитарист Blur Грэм Коксон.

Ранее Gorillaz выпустили два клипа в поддержку диска «The Now Now».

Gorillaz — Humility (Official Video) Gorillaz

Gorillaz — Hollywood feat. Snoop Dogg & Jamie Principle (Visualiser) Gorillaz

С июня группа находится в гастрольном туре, в рамках которого даст концерт в Москве на фестивале «Park Live» в парке Горького 28 июля.