Деймон Албарн чуть не потерял новый альбом Gorillaz. Он забыл ноутбук в такси

В июне у группы Gorillaz должен выйти новый альбом. И создатель проекта, Деймон Албарн, чуть не потерял мастер-версию и визуальную часть пластинки.

Как сообщает таблоид The Mirror, Албарн забыл ноутбук в такси, когда возвращался из лондонского бара The Groucho Club. «Это был кошмар. Деймон руководит всем, и в случае с Gorillaz не только аудио, но и дорогостоящей визуальной частью. Этот ноутбук был бесценен», — заявил анонимный источник The Mirror.

По словам собеседника издания, Албарн запаниковал, обнаружив пропажу. Но служба такси быстро нашла ноутбук и вернула его музыканту.