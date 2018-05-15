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Деймон Албарн чуть не потерял новый альбом Gorillaz. Он забыл ноутбук в такси

Meduza
08:47, 15 мая 2018

В июне у группы Gorillaz должен выйти новый альбом. И создатель проекта, Деймон Албарн, чуть не потерял мастер-версию и визуальную часть пластинки.

Как сообщает таблоид The Mirror, Албарн забыл ноутбук в такси, когда возвращался из лондонского бара The Groucho Club. «Это был кошмар. Деймон руководит всем, и в случае с Gorillaz не только аудио, но и дорогостоящей визуальной частью. Этот ноутбук был бесценен», — заявил анонимный источник The Mirror.

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По словам собеседника издания, Албарн запаниковал, обнаружив пропажу. Но служба такси быстро нашла ноутбук и вернула его музыканту.

Предыдущий альбом Gorillaz «Humanz» вышел в 2017 году.

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