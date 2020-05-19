Производители поддельных кроссовок могут скопировать дизайн даже по фотографии. Но иногда они слишком стараются

Специализирующийся на кроссовках блогер Джин Карлос, он же solebyjc, постоянно выкладывает фотографии новых моделей в инстаграм. Иногда Карлос добавляет на фотографии свой никнейм. Пару месяцев назад он опубликовал снимки кроссовок из коллаборации Dior x Air Jordan 1 High. На фото он подрисовал ник.

В мае Карлос выяснил, что какая-то фабрика якобы полностью скопировала дизайн этих кроссовок, которых официально пока даже нет в продаже. И не просто скопировала, а скопировала вместе с его ником, указанном на снимке в инстаграме. Карлос предположил, что на фабрике его подпись посчитали частью оригинального дизайна.

По словам блогера, снимки поддельных Dior x Air Jordan 1 High ему прислал подписчик. Их-то он и выложил в инстаграм. Теперь Карлос хочет найти и заполучить именные кроссовки, но пока не знает, где их взять.

Коллаборация Dior и Jordan Brand должна была выйти в конце апреля. Но дату старта продаж пришлось отложить на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.