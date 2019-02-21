Перейти к материалам
шапито

Самошнурующиеся кроссовки Nike за 350 долларов «сломались». Владельцы больше не могут их носить

Meduza

17 февраля компания Nike выпустила самошнурующиеся кроссовки Adapt BB. Через пару дней они перестали работать.

В подошвы кроссовок Adapt BB встроен специальный мотор, отвечающий за шнуровку (а еще гироскопы и батареи на 505 mAh с поддержкой беспроводной зарядки).

Управлять шнуровкой можно через мобильное приложение Nike Adapt, которое также отслеживает физическую активность владельца кроссовок. Кроссовки можно зашнуровать и без приложения — при помощи двух кнопок, расположенных по краям подошв. Какой-либо другой способ просто не предусмотрен.

Highsnobiety

Из-за последнего обновления приложения кроссовки перестали синхронизироваться с телефонами на Android. Некоторые владельцы стали жаловаться, что им не удается через приложение зашнуровать кроссовки за 350 долларов (это примерно 23 тысячи рублей). Кнопки, как выяснилось, тоже работают далеко не у всех.

Теперь программе Nike Adapt ставят низкие оценки и пишут негативные отзывы. Компания уже принесла извинения покупателям и сообщила, что работает над устранением проблемы.

Данных о том, что с подобными проблемами сталкивались владельцы кроссовок с приложением Nike Adapt для iOS, нет.

Будущее — это когда нужно заряжать кроссовки 👟