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Криштиану Роналду выложил свое детское фото в джемпере Adidas. Для рекламы Nike

Meduza
09:05, 5 июня 2017

Португальский футболист Криштиану Роналду выложил в твиттер свое детское фото с надписью «Этот мальчик знал» и эмблемой бренда Nike. Пользователи твиттера выяснили, что на снимке Роналду стоит в джемпере Adidas. Футболист обрезал снимок и закрасил логотип Adidas.

«Это очень смешно, на самом деле ты в джемпере Adidas на этом фото»

В 2016 году Роналду заключил пожизненный контракт c Nike. Каждый год компания будет платить футболисту 24 миллиона долларов.

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