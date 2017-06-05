Криштиану Роналду выложил свое детское фото в джемпере Adidas. Для рекламы Nike

Португальский футболист Криштиану Роналду выложил в твиттер свое детское фото с надписью «Этот мальчик знал» и эмблемой бренда Nike. Пользователи твиттера выяснили, что на снимке Роналду стоит в джемпере Adidas. Футболист обрезал снимок и закрасил логотип Adidas.

I find it hilarious you were actually wearing an Adidas jumper in this photo xD pic.twitter.com/q5AQ5alDFy — JΛY BUCKS 🇦🇺 (@TheMasterBucks) June 4, 2017

В 2016 году Роналду заключил пожизненный контракт c Nike. Каждый год компания будет платить футболисту 24 миллиона долларов.