Создатель кривого бюста Роналду: «Даже Иисус не мог всем угодить. Все не так просто»

Автор кривого бронзового бюста футболиста Криштиану Роналду, который был установлен в аэропорту Мадейры 29 марта, скульптор Эмануэл Сантуш прокомментировал свою работу.

«Невозможно было одновременно угодить и грекам, и троянцам. Даже Иисус Христос не мог всем угодить. Это дело вкуса, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Что действительно важно — это то влияние, которое работа оказала», — заявил Сантуш.

По словам скульптора, Роналду бюст понравился. Однако футболист попросил сделать черты лица мягче, так как из-за мимических морщин он выглядит старше.

Фото: Rafael Marchante / Reuters / Scanpix / LETA

На изготовление памятника у Сантуша ушло три недели.