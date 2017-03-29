На Мадейре аэропорт переименовали в честь Криштиану Роналду. И установили очень странный бюст футболиста

Власти Португалии присвоили аэропорту на острове Мадейра имя нападающего «Реала» и сборной страны Криштиану Роналду.

Фото: Francisco Leong / AFP / Scanpix / LETA

29 марта состоялась торжественная церемония переименования, на которой был также представлен бронзовый бюст футболиста. И он совсем не похож на Роналду.

Фото: Francisco Leong / AFP / Scanpix / LETA

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Фото: Francisco Leong / AFP / Scanpix / LETA

«Вы знаете, как я горжусь своими корнями, своей родиной», — сказал Роналду на открытии памятника. Понравился ли ему бюст, неизвестно.

На Мадейре уже есть музей, посвященный 32-летнему футболисту, а также названный в его честь отель. Несколько месяцев назад жители острова высказались против переименования аэропорта. Но правительство Мадейры заявило, что активистам просто «не хватает манер».