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На Мадейре аэропорт переименовали в честь Криштиану Роналду. И установили очень странный бюст футболиста
Власти Португалии присвоили аэропорту на острове Мадейра имя нападающего «Реала» и сборной страны Криштиану Роналду.
29 марта состоялась торжественная церемония переименования, на которой был также представлен бронзовый бюст футболиста. И он совсем не похож на Роналду.
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«Вы знаете, как я горжусь своими корнями, своей родиной», — сказал Роналду на открытии памятника. Понравился ли ему бюст, неизвестно.
На Мадейре уже есть музей, посвященный 32-летнему футболисту, а также названный в его честь отель. Несколько месяцев назад жители острова высказались против переименования аэропорта. Но правительство Мадейры заявило, что активистам просто «не хватает манер».