Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс записали клип для «Евровидения». Ладно-ладно, это реклама их новой комедии, как раз про «Евровидение»

На Netflix выходит комедия «Евровидение: История огненной саги» — про музыкантов Ларса Эрикссона (Уилл Феррелл) и Сигрит Эриксдоуттир (Рэйчел Макадамс). По сюжету, героям выпал шанс представлять родную Исландию на «Евровидении». Поэтому вместо трейлера фильма Netflix выпустил клип-заявку на участие в конкурсе. В видео Феррелл и Макадамс танцуют на скалах, делают снежных ангелов и поют про Человека-вулкана.

Netflix UK & Ireland

Вместо Макадамс на самом деле поет шведская певица Молли Санден, участвовавшая в 2006 году в детском «Евровидении».

Режиссером фильма выступил Дэвид Добкин («Шанхайские рыцари»). Помимо Феррелла и Макадамс в картине снялись Пирс Броснан и Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон («Братья Систерс»).

«Евровидение: История огненной саги» выйдет на Netflix уже 26 июня.