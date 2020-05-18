На футбольном матче в Южной Корее вместо зрителей посадили секс-кукол. Пришлось извиняться

Yonhap / Reuters / Scanpix / LETA

Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» обвинили в использовании секс-кукол на стадионе. Живым болельщикам на матчах появляться нельзя из-за коронавируса, вот им и нашли замену. В итоге представителям клуба пришлось извиняться и объяснять, что никакие это не секс-куклы, а самые обычные манекены. И вообще им просто хотелось внести в игру «элемент веселья». Ведь 8 мая чемпионат Южной Кореи возобновил матчи, а футболистам нужна поддержка!

Как утверждают представители клуба, производитель манекенов Dalkom неоднократно подчеркивал, что для стадиона предоставят именно манекены, а не секс-куклы. Тем не менее, Dalkom действительно производит надувные куклы (по крайней мере, об этом говорится на сайте компании). А вот почему для стадиона отобрали преимущественно женские манекены, в «Сеуле» объяснять не стали.