Бундеслига возобновила матчи. Пока без зрителей. Фотография

С 16 мая возобновлены матчи чемпионата Германии по футболу — Бундеслиги, не проводившиеся более двух месяцев из-за пандемии COVID-19. В первом после перерыва матче встретились дортмундская «Боруссия» и «Шальке 04». Из-за коронавируса матчи Бундеслиги пока проходят без зрителей.

Martin Meissner / AP / Scanpix / LETA