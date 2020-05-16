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Бундеслига возобновила матчи. Пока без зрителей. Фотография
14:26, 16 мая 2020
Источник: Meduza
С 16 мая возобновлены матчи чемпионата Германии по футболу — Бундеслиги, не проводившиеся более двух месяцев из-за пандемии COVID-19. В первом после перерыва матче встретились дортмундская «Боруссия» и «Шальке 04». Из-за коронавируса матчи Бундеслиги пока проходят без зрителей.
Martin Meissner / AP / Scanpix / LETA
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