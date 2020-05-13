Компания Epic Games анонсировала пятую версию популярного игрового движка Unreal Engine. Именно на этом движке, к примеру, делают S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики собрали техническое демо и показали, как на Unreal Engine 5 будут выглядеть игры для консоли нового поколения PS5. Это первая презентация игры (пусть и в форме технодемо) для платформы.

Unreal Engine

В Epic Games отмечают, что представленные видео — это именно что ролики на движке игры, записанные в реальном времени. В пятой версии движка авторы пытались достигнуть фотореализма в графике. Благодаря созданной ими системе Nanite игровые студии смогут использовать сверхреалистичные 3D-модели с текстурами в разрешении 8K — такие делают для дорогих голливудских фильмов. Также в видео показывают, как Unreal Engine 5 справляется с реалистичным динамическим освещением в различных ситуациях (эта технология называется Lumen).

Unreal Engine 5 выпустят уже в 2021 году. Движок будет работать на компьютерах, PS4, Xbox One, Mac, PS5, Xbox Series X и устройствах на iOS и Android.

PS5 поступит в продажу до конца 2020 года.