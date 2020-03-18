Sony раскрыла технические характеристики PlayStation 5

Компания Sony раскрыла технические характеристики своей консоли следующего поколения PlayStation 5.

Консоль получит SSD объемом 825 гигабайт со скоростью передачи до 5,5 гигабайт в секунду — это почти на два порядка больше, чем у базовой версии PlayStation 4. Новую консоль оснастят графическим чипом мощностью 10,28 терафлопс (у PlayStation 4 — 1,84 терафлопс) и оперативной памятью размером 16 гигабайт.

16 марта Microsoft опубликовала технические характеристики своей новой консоли Xbox Series X. Она получит графический чип на 12 терафлопс, 16 гигабайт оперативной памяти и жесткий диск на один терабайт, к которому можно будет добавить еще один.

PlayStation 5 и Xbox Series X появятся в продаже до конца 2020 года.