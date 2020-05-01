Российский аниматор Алексей Dex — автор нескольких роликов о Леониде Якубовиче в игре Mortal Kombat — выпустил новое видео. На этот раз о коронавирусе в сеттинге третьей части «Героев меча и магии».

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Видео рассказывает о герое по имени сэр Валера. Он покидает замок и отправляется навстречу приключениям: заезжает в «Пятерочку» за необходимыми товарами, в отделение «Почты России», где просто впустую тратит день, и в Сбербанк, чтобы оплатить ипотеку — это сильно бьет по морали. На пути ему встречаются отряды «очень православных гарпий», «росгвардейских грифонов» и других существ.

Но сэра Валеру не остановить: он изучает навык Продвинутого мытья рук и находит могущественные артефакты — например, сумку курьера «Яндекс.Еды», позволяющую свободно ходить мимо патрулей полиции, и Неистощимую телегу гречи.

Казалось, герой готов к схватке с коронавирусом, но враг оказывается слишком силен. Сэр Валера теряет всю армию, сбегает с поля битвы и возвращается в замок. «Лучше дома. Игра окончена», — таким сообщением заканчивается приключение.