Эксперт по коронавирусу попросил, чтобы в Saturday Night Live его сыграл Брэд Питт. Получилось действительно неплохо

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, член группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Энтони Фаучи — один из самых востребованных сегодня экспертов в американских медиа. У Фаучи репутация настоящего ученого: он не боится спорить с президентом Дональдом Трампом о том, можно ли уже активно ослаблять карантин (нельзя) и достаточно ли проводится тестов (недостаточно). Он же объясняет людям, имеет ли коронавирус искусственное происхождение (нет, не имеет), и будет ли вторая волна эпидемии (вероятно, будет). При этом даже Трамп, с которым ученый постоянно вступает в заочные споры, признавал, что Фаучи «все любят».

10 апреля ведущая CNN после очередного разговора о коронавирусе поинтересовалась у Фаучи, кого бы тот предпочел в качестве исполнителя роли самого себя в новом сезоне шоу Saturday Night Live, где популярные актеры изображают знаменитостей. Фаучи сказал, что выбрал бы Брэда Питта.

Dr. Anthony Fauci: Antibody tests are coming soon CNN

Уже 26 апреля его желание исполнилось: Фаучи в исполнении Питта сначала игриво поблагодарил всех «женщин старшего возраста», которые присылают ему «поддерживающие, вдохновляющие, а порой и очень красочные имейлы».

После этого герой Питта вернулся к дискуссии с Трампом. Например, высказывание президента о том, что вакцина от коронавируса появится «относительно скоро» он прокомментировал следующим образом: «Относительно скоро — интересная фраза. Относительно всей истории Земли, конечно, вакцина появится очень быстро. Но если ты скажешь другу: „Я скоро буду“, а потом появишься через полтора года, то твоего друга это может относительно взбесить».

Dr. Anthony Fauci Cold Open — SNL Saturday Night Live

Прокомментировал Фаучи-Питт и слова президента США о том, что однажды вирус «чудесным образом» исчезнет. «Чудо — это было бы здорово! Кто не любит чудеса? Но чудеса не должны быть планом А, — сказал герой Питта. — Даже для начала попытался приземлиться в аэропорту».

И только идею Трампа, что для лечения COVID-19 можно использовать солнечный свет и дезинфицирующие средства, ученый в исполнении Питта прокомментировать не смог. Он молча закрыл глаза ладонью — и немедленно извинился за то, что трогает лицо.