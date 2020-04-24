Трамп предложил использовать солнечный свет и отбеливатель для лечения COVID-19. Врачи попросили этого не делать

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Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме 23 апреля ошибочно предположил, что солнечный свет можно использовать для лечения людей с коронавирусом, сообщает телеканал CNN.

На брифинге представитель министерства внутренней безопасности Билл Брайан представил результаты исследований, согласно которым коронавирус ослабевает при воздействии солнечного света и тепла. После этого Дональд Трамп предположил, что американцы, заболевшие COVID-19, могут лечиться, выходя на солнце в жаркий день.

Президент попросил координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом, доктора Дебору Биркс «поговорить с врачами и посмотреть, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения». При этом доктор заявила, что свет и тепло не используют для лечения.

Трамп также заявил, что Дебора Брикс должна проверить, можно ли доставить свет внутрь человека, например, через кожу или другим способом. «Звучит интересно», — сказал президент. По его предположению, для лечения можно использовать «ультрафиолет или просто очень мощный свет».

На брифинге также представили результаты исследования, согласно которому дезинфицирующие средства, такие как отбеливатель или изопропиловый спирт, быстро уничтожают вирус. В ответ на это Трамп предложил проверить, можно ли использовать эти средства для лечения коронавируса, например, в виде инъекций. По мнению Трампа, дезинфицирующие средства способны убить вирус за минуту.

Солнечный свет не может быть потенциальным лекарством от коронавируса, заявили CNN несколько медиков. Врачи предупредили, что предложения Трампа о лечении с помощью солнца и дезинфицирующих средств не имеют смысла. Попытки лечиться с помощью солнечного света могут привести к ожогам, развитию рака кожи и другим последствиям.

Всемирная организация здравоохранения ранее отнесла лечение COVID-19 с помощью солнца к мифам. Воздействие солнца или температуры выше 25 градусов не препятствуют распространению коронавируса, говорили в ВОЗ. Эксперты в свою очередь предупреждали, что ультрафиолетовые лампы могут навредить человеку при неправильном использовании.

Глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США, доктор Стивен Хан после выступления Трампа призвал граждан не использовать дезинфицирующие средства для приема внутрь. Власти Вашингтона также попросили людей не делать себе инъекции с дезинфицирующими средствами.

Александр Бакланов