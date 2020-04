«Почувствуй себя привидением в городе-призраке» The Rolling Stones выпустили первую песню за восемь лет. Разумеется, про изоляцию

The Rolling Stones опубликовали клип на песню «Living In a Ghost Town» — это первая оригинальная композиция коллектива с 2012 года.

The Rolling Stones — Living In A Ghost Town (Official Video) TheRollingStonesVEVO

«Жизнь была так прекрасна, затем мы все оказались взаперти. Почувствуй себя привидением в городе-призраке», — поет Мик Джаггер, пока в клипе демонстрируются кадры опустевших Лондона, Лос-Анджелеса, Кейптауна, Киото, Осло, Торонто и Маргита.

По словам вокалиста, запись композиции началась еще до всеобщего карантина из-за пандемии коронавируса, но заканчивали ее музыканты уже на самоизоляции. Группа поняла, что песня резонирует с сегодняшним днем, поэтому решила не откладывать ее выход. Предполагается, что «Living In a Ghost Town» войдет в новый альбом группы.

Последний студийный альбом The Rolling Stones с авторским материалом «A Bigger Bang» выходил в 2005 году. В 2012-м был издан сборник хитов «Grrr!», в который вошли две новые песни «Doom and Gloom» и «One More Shot». В 2016-м роллинги выпускали альбом блюзовых каверов «Blue and Lonesome».