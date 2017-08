В конце июля вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер выпустил клип на песню «England Lost». Композиция посвящена «Брекзиту».

Mick Jagger — England Lost (Official Video) MickJaggerVEVO

Чуть позже Джаггер опубликовал альтернативную версию песни. Она была записана вместе с музыкантом . И это очень неожиданный дуэт!

Mick Jagger — England Lost (Lyric Video) ft. Skepta MickJaggerVEVO

Последний сольный альбом Джаггера — «The Very Best Of Mick Jagger» — вышел в 2007 году.