Концерт «Единый мир: дома вместе» войдет в историю Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон, The Rolling Stones и еще с десяток великих музыкантов спели для врачей
Вечером 18 апреля состоялся восьмичасовой онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Его проводила благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. В концерте приняли участие Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, The Killers, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, The Rolling Stones, Селин Дион, Элтон Джон, Шон Мендес, Лиззо и многие другие. Кроме того, свои обращения для врачей записали Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Билл Гейтс, Сэмюэл Л. Джексон (и это еще не весь список!). Вели шоу Джимми Фэллон, Стивен Кольбер и Джимми Киммел. Вот самые яркие фрагменты онлайн-концерта, который точно войдет в историю.
The Killers — «Mr. Brightside»
Тейлор Свифт — «Soon Youʼll Get Better»
The Rolling Stones — «You Canʼt Always Get What You Want»
Дженнифер Лопес — «People»
Билли Айлиш и ее брат Финнеас — «Sunny»
Шон Мендес и Камила Кабейо — «What A Wonderful World»
Леди Гага — «Smile»
Пол Маккартни — «Lady Madonna»
Лиззо — «A Change Is Gonna Come»
Стиви Уандер — «Lean On Me» и «Loveʼs In Need of Love Today»
Эдди Веддер из Pearl Jam — «River Cross»
Селин Дион, Андреа Бочелли, Леди Гага, Лан Лан и Джон Ледженд — «The Prayer»
Джон Ледженд и Сэм Смит — «Stand by Me»
Билли Джо Армстронг из Green Day — «Wake Me Up When September Ends»
Элтон Джон — «Iʼm Still Standing»
Врачи, Джимми Фэллон и группа The Roots — «Safety Dance»
Полную версию концерта с участием всех музыкантов, актеров и политиков можно посмотреть ниже. Оставайтесь дома. ❤️