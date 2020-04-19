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Концерт «Единый мир: дома вместе» войдет в историю Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон, The Rolling Stones и еще с десяток великих музыкантов спели для врачей

Источник: Meduza

Вечером 18 апреля состоялся восьмичасовой онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Его проводила благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. В концерте приняли участие Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, The Killers, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, The Rolling Stones, Селин Дион, Элтон Джон, Шон Мендес, Лиззо и многие другие. Кроме того, свои обращения для врачей записали Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Билл Гейтс, Сэмюэл Л. Джексон (и это еще не весь список!). Вели шоу Джимми Фэллон, Стивен Кольбер и Джимми Киммел. Вот самые яркие фрагменты онлайн-концерта, который точно войдет в историю.

The Killers — «Mr. Brightside»

Тейлор Свифт — «Soon Youʼll Get Better»

Global Citizen

The Rolling Stones — «You Canʼt Always Get What You Want»

Global Citizen

Дженнифер Лопес — «People»

Global Citizen

Билли Айлиш и ее брат Финнеас — «Sunny»

Global Citizen

Шон Мендес и Камила Кабейо — «What A Wonderful World»

Global Citizen

Леди Гага — «Smile»

Global Citizen

Пол Маккартни — «Lady Madonna»

Global Citizen

Лиззо — «A Change Is Gonna Come»

Global Citizen

Стиви Уандер — «Lean On Me» и «Loveʼs In Need of Love Today»

Global Citizen

Эдди Веддер из Pearl Jam — «River Cross»

Global Citizen

Селин Дион, Андреа Бочелли, Леди Гага, Лан Лан и Джон Ледженд — «The Prayer»

Global Citizen

Джон Ледженд и Сэм Смит — «Stand by Me»

Global Citizen

Билли Джо Армстронг из Green Day — «Wake Me Up When September Ends»

Global Citizen

Элтон Джон — «Iʼm Still Standing»

Global Citizen

Врачи, Джимми Фэллон и группа The Roots — «Safety Dance»

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon