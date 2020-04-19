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Концерт «Единый мир: дома вместе» войдет в историю Леди Гага, Билли Айлиш, Элтон Джон, The Rolling Stones и еще с десяток великих музыкантов спели для врачей

Источник: Meduza

Вечером 18 апреля состоялся восьмичасовой онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Его проводила благотворительная организация Global Citizen и Всемирная организация здравоохранения. В концерте приняли участие Билли Айлиш, Дженнифер Лопес, The Killers, Тейлор Свифт, Стиви Уандер, Леди Гага, The Rolling Stones, Селин Дион, Элтон Джон, Шон Мендес, Лиззо и многие другие. Кроме того, свои обращения для врачей записали Мэттью Макконахи, Идрис Эльба, Опра Уинфри, Мишель Обама, Сара Джессика Паркер, Джеймс Макэвой, Билл Гейтс, Сэмюэл Л. Джексон (и это еще не весь список!). Вели шоу Джимми Фэллон, Стивен Кольбер и Джимми Киммел. Вот самые яркие фрагменты онлайн-концерта, который точно войдет в историю.