Музеи хвастаются самыми жуткими экспонатами в своих коллекциях Тут и сушеные русалки, и сердце с гвоздями, и ужас на колесиках

Музеи по всему миру выясняют, в чьей коллекции находится самый жуткий экспонат. Этот флешмоб получил название #CreepiestObject. Началось все с поста кураторов Йоркширского музея — те похвастались пучком волос римлянки, жившей в третьем или четвертом веке. Сохранились даже заколки! А уже после подключились сотрудники и посетители других музеев.

Внимание! Экспонаты и правда жутковатые. Впечатлительные читатели могут посмотреть на кошек, которых вылизывают коровы, олени, собаки и собственные хозяева.

Пьющий медведь

Маска чумного доктора

Сердце овцы, проткнутое гвоздями и штырями (это оберег)

Игрушка на колесиках

Русалка

Русал

Подушка для булавок с детскими головами внутри

Половина беременной кошки

Отмороженные кончики пальцев

Кошачье чаепитие