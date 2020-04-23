шапито
Музеи хвастаются самыми жуткими экспонатами в своих коллекциях Тут и сушеные русалки, и сердце с гвоздями, и ужас на колесиках
Источник: boredpanda
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Музеи по всему миру выясняют, в чьей коллекции находится самый жуткий экспонат. Этот флешмоб получил название #CreepiestObject. Началось все с поста кураторов Йоркширского музея — те похвастались пучком волос римлянки, жившей в третьем или четвертом веке. Сохранились даже заколки! А уже после подключились сотрудники и посетители других музеев.
Внимание! Экспонаты и правда жутковатые. Впечатлительные читатели могут посмотреть на кошек, которых вылизывают коровы, олени, собаки и собственные хозяева.