изоИзоляция: каждый может стать произведением искусства! Нужна только фантазия и немного подручных предметов (кот тоже сгодится)

Чем развлечь себя в самоизоляции? Можно как Том Холланд и Джейк Джилленхол научиться надевать футболку стоя на руках (да). А можно приобщиться к искусству — и поучаствовать в одном из флешмобов с косплеем знаменитых картин.

Мы уже рассказывали об инстаграм-аккаунте covidclassics, который появился во время пандемии коронавируса. Его авторы воссоздают картины из подручных средств. У него есть аналоги вроде #tussenkunstenquarantaine или русскоязычных #сфоткайтипаРембрандт и #изоИзоляция с тысячами публикаций. Цель многих таких проектов — скрасить досуг тех, кто прямо сейчас сидит дома и скучает.

У #изоИзоляция, к примеру, уже появилась группа в фейсбуке, а к участию во флешмобе присоединились издания вроде Arzamas. Вот какие работы можно найти в соцсетях по хэштегу #изоИзоляция.

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