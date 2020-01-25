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Флэшмоб «LinkedIn, фейсбук, инстаграм, тиндер» — теперь искусство. К нему присоединились музеи по всему миру
Источник: Meduza
Музеи всего мира публикуют в соцсетях коллажи с хештегом #dollypartonchallenge. На днях американская певица Долли Партон выложила в инстаграме картинку, на которой она предстала в четырех образах — для Linkedin, фейсбука, инстаграма и тиндера. Флешмоб уже поддержали многие знаменитости, они публикуют строгие снимки для Linkedin, семейные или коллективные — для фейсбука, выпендрежные для инстаграма и игривые для тиндера. Теперь к флешмобу присоединились и музеи, которые делают коллажи со своими экспонатами.