Музеи всего мира публикуют в соцсетях коллажи с хештегом #dollypartonchallenge. На днях американская певица Долли Партон выложила в инстаграме картинку, на которой она предстала в четырех образах — для Linkedin, фейсбука, инстаграма и тиндера. Флешмоб уже поддержали многие знаменитости, они публикуют строгие снимки для Linkedin, семейные или коллективные — для фейсбука, выпендрежные для инстаграма и игривые для тиндера. Теперь к флешмобу присоединились и музеи, которые делают коллажи со своими экспонатами.

Метрополитен-музей

Эрмитаж

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Национальная портретная галерея (Великобритания)

Art Basel

Музей Орсе

Музей Ван Гога

Аукционный дом Sothebyʼs

Музей Москвы

Королевский Тиррелловский палеонтологический музей

Музей естественной истории (Нью-Йорк, США)