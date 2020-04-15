Кот на полчаса разлучился с любимым хозяином. Все это время он страдал 

Многим кошкам не нравится, что их хозяева перестали выходить из дома: они недовольно пищат, мяукают и всячески намекают, что пора бы и за порог. Но только не Изола — голубоглазый кот пользователя Reddit под ником nirym. Тот отлучился буквально на полчаса, чтобы показать другого своего кота ветеринару. Перед уходом nirym оставил включенной камеру, а когда вернулся и посмотрел запись, увидел, как Изола переживал краткую разлуку.

В течение получаса кот носился по дому с чем-то похожим на поводок, грустно-грустно мяукал и ждал хозяина у двери. nirym выложил нарезку сделанной им записи на Reddit и написал, что после такого уж точно из дома больше не выйдет.

К счастью, все закончилось хорошо. Хозяин вернулся, а Изола улегся и на радостях принялся облизывать второго кота.