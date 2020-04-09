На улицу сейчас лучше не выходить, но мусор сам себя не вынесет. Поэтому австралийцы, соскучившиеся по свежему воздуху, придумали новое развлечение — приодеться для каждой прогулки до мусорного бака. Этот флешмоб получил название «Bin isolation outing». Появилась и одноименная группа в фейсбуке, куда австралийцы выкладывают фотографии и видео со своих коротких, но незабываемых прогулок. В инстаграме и твиттере тоже можно найти сотни снимков с принаряженными австралийцами.

Одни перевоплощаются в Бэтмена, другие изображают Джеймса Бонда, а третьи и вовсе щеголяют в костюмах динозавров. Потому что любая возможность провести немного времени за пределами дома — это самый настоящий праздник.