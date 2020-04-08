Японские студенты заменили себя на роботов. Теперь на вручение дипломов ходят машины

В Японии роботы получают дипломы вместо людей. Как это выглядит: на церемонию вручения приезжает робот в шапке и мантии выпускника. Им из дома управляет студент. На уровне лица у робота встроен планшет, на который транслируют изображение ученика. Роботу вручают диплом (у него есть специальная подставка для документа), после чего он фотографируется с преподавателем. В университете надеются, что другие учреждения последуют их примеру и начнут проводить массовые мероприятия с машинами вместо людей.

Meduza