Это что, многоножка из зомби? Фу! Вышел жутковатый тизер продолжения «Поезда в Пусан»

Вышел тизер продолжения южнокорейского зомби-хоррора «Поезд в Пусан». Новая часть получила подзаголовок «Полуостров». Ее действие происходит спустя четыре года после событий предыдущего фильма.

Well Go USA Entertainment

По сюжету, Южная Корея охвачена вирусом, превращающим людей в зомби. Страну изолировали от внешнего мира, чтобы не допустить распространение болезни. Главный герой, военный Джун Сук, сумел сбежать из страны, но теперь ему предстоит вернуться на родину и собственными глазами увидеть, во что она превратилась.

«Полуостров» снял режиссер первой части Ён Сан-хо. Главные роли исполнили Кан Дон-вон («Наше счастливое время»), Ли Джон-хён («Кунхам: Пограничный остров») и Ли Рэ («Желание»). Дата выхода фильма пока не объявлена.