Чайлдиш Гамбино выпустил долгожданный альбом. Только кажется, ему было лень придумывать обложку и названия песен

Американский музыкант и актер Дональд Гловер, автор знаменитой «This Is America», выступающий под псевдонимом Чайлдиш Гамбино, выпустил долгожданный новый альбом. Это четвертая студийная пластинка Гамбино и его первая полноформатная запись с 2016 года.

22 марта альбом под названием «3.15.20» появился во всех стриминговых сервисах.

Примечательно, что у него нет обложки, а названия песен, за исключением второй «Algorhythm» и третьей «Time», обозначены просто таймкодами. Особенно советуем послушать треки «19.10», «35.31» и «53.49».

Ровно неделю назад альбом без предупреждения появлялся в виде стрима на сайте DonaldGloverPresents.com, но затем снова пропал. Видимо, к этому и отсылает дата в названии пластинки.

По данным СМИ, в записи диска Гамбино участвовали рэпер 21 Savage, певицы Ариана Гранде и Хаджа Бонет, композитор Людвиг Йоханссон и сын Гловера Ледженд.