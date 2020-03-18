Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пришел в магазин и поговорил со случайной покупательницей. Она случайно оказалась актрисой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично наведался в сетевой магазин, чтобы проверить наличие товаров на полках. Проверка показала: продуктов много, очередей нет. Эту информацию на камеру подтвердила покупательница, с которой заговорил губернатор.

Совпадение или нет, но покупательница оказалась актрисой массовки Надеждой Микрюковой. Ее можно увидеть в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Морские дьяволы. Смерч 3» и «Высокие ставки». На это совпадение обратил внимание телеграм-канал «Кабинет Беглова».

Другой телеграм-канал, «Ротонда», нашел профиль Микрюковой в ВК. Актриса выложила фотографию с мужчиной, который, судя по всему, подарил ей букет цветов на 8 марта.

«Ротонда» пишет, что мужчину много раз видели в компании Беглова — предположительно, это и есть охранник губернатора. С помощью сервиса по распознаванию лиц FindClone журналисты «Ротонды» установили его личность. Программа определила его как Андрея Микрюкова. Неизвестно, кем он приходится актрисе Надежде Микрюковой.

Как отмечает «Ротонда», внучка Микрюковой снялась в социальной рекламе для телеканала «Санкт-Петербург».

После публикаций в СМИ о встрече с Бегловым Микрюкова закрыла свою страничку в инстаграме.