Обновление. Как сообщает TJournal, голос Беглова пропал из опроса в ВК. В пресс-службе не ответили на повторный звонок журналистов издания.

В сообществе в ВК «Транспортный коллапс, Красное Село» (это город в составе Санкт-Петербурга) провели публичный опрос о замене поребриков. В посте утверждается, что ремонт производится следующим образом: старый поребрик выкапывают, добавляют в него свежий раствор, после чего закапывают обратно. Кроме того, администраторы пожаловались, что пару недель назад при установке светофоров строители возвели ограду, которую вскоре демонтировали.

В опросе предложили проголосовать за одну из трактовок происходящего:

Происходит замена поребриков

Происходит распил и воровство денег

Активнутые и противные граждане слишком много замечают, шли бы дальше и все

В опросе поучаствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Скриншот опроса

Беглов проголосовал за вариант с распилом денег — со своей настоящей, верифицированной страницы в ВК. Его голос виден в результатах опроса. Чтобы найти его, нужно нажать на второй вариант в голосовании и вбить его имя и фамилию в поиск по участникам опроса.

Скриншот подтвержденной страницы Беглова в ВК

На ответ Беглова обратили внимание администраторы «Транспортного Коллапса». «[Беглов] выбрал самый популярный вариант, согласившись с тем, что происходит „распил и воровство денег“! Надеемся, что его голос будет учтен на внеочередном совещании какого-нибудь „Комитета по распилам“, отвечающего за поребрики», — говорится в посте сообщества.

TJournal обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Петербурга. Изданию сообщили, что прокомментировать публикацию может только начальник управления, который прямо сейчас находится на выезде.

Фото в анонсе: Александр Рюмин / ТАСС / Vida Press