Петербургским чиновникам выдали инструменты для уборки снега. Это лопаты с фамилией губернатора!

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 9 января заявил, что жители города жалуются на плохую уборку снега на улицах, и пообещал выдать петербургским чиновникам лопаты.

«Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано „лопата Беглова“. У меня у самого есть в багажнике. Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать», — заявил Беглов.

«Лопата Беглова» моментально стала мемом. У нее появился свой телеграм-канал, на который за сутки подписались 240 человек. А еще «лопату Беглова» начали продавать в интернете. «Главе любого района СПб даёт +50 к защите от внезапного увольнения», — сказано в одном из объявлений.

Между тем, поручение Беглова было выполнено уже на следующий день. 10 января петербургские чиновники действительно получили лопаты с фамилией губернатора. Замглавы Выборгского района Петербурга Арина Артемова в тот же день вышла с «лопатой Беглова» на уборку снега в одном из дворов.

Фото в анонсе: Maryna Pleshkun / Shutterstock.com