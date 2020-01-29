Губернатор Петербурга Александр Беглов сыграл на барабанах. Но топочущая утка все равно лучше

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время осмотра школы в Василеостровском районе выступил в роли уличного музыканта. Беглов исполнил соло на барабанах (а также !), чем заслужил вялые аплодисменты.

Беглов уже второй раз за последнюю неделю стал героем популярного видео. Ранее губернатор Петербурга с ложки кормил жителей фронтовой кашей. Некоторые пытались увернуться, но Беглов отказа не принимал.

Бонус!

До топочущей утки Беглову пока еще далеко.

Drummer goose Олег Прохоренко

Мы оплошали. В первой версии материала сообщалось, что по барабану топочет гусь. Но ничего подобного — судя по всему, это утка по кличке Бен Афкуак из Миннесоты. Редакция приносит извинения читателям и лично Бену. Вы можете подписаться на его инстаграм!