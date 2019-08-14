«Единая Россия» после дебатов Беглова удалила с сайта его биографию. Песков заявил, что партийная принадлежность главы Петербурга не имеет значения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что партийная принадлежность не влияла на решение президента о назначении Александра Беглова врио главы Петербурга. Накануне Беглов на дебатах назвал себя беспартийным, после чего его биографию удалили с сайта «Единой России».

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется, послужной список кандидата, и на личные качества, конечно, на профессиональные качества», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, учитывалась ли при выборе кандидатуры Беглова его связь с «Единой Россией».

Пресс-секретарь президента добавил, что не знает, были ли представлена президенту кандидатура Беглова как члена партии или беспартийного.

13 августа с сайта партии «Единая Россия» исчезла страница с биографией врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Сейчас при попытке зайти на биографию Беглова на сайте партии появляется «Ошибка 404».

За несколько часов до этого на дебатах с другими кандидатами в губернаторы он назвал себя единственным из них, кто «не принадлежит ни к одной из партий». Беглов сказал что считает себя «единственным хозяйственником», а его «партия — это горожане».

В выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября, Беглов участвует как самовыдвиженец.