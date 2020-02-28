В начале февраля певица Леди Гага выложила в твиттер фото со своим новым бойфрендом. Журналисты выяснили, что его зовут Майкл Полански, он выпускник Гарварда, IT-предприниматель и руководитель Parker Group — компании сооснователя Facebook Шона Паркера. Анонимные источники описали Полански как умного и скромного парня и рассказали, что он познакомился с Гагой на мероприятии в доме Паркера.

Новый бойфренд Гаги стал объектом такого же пристального внимания, как и сама певица. Пресса писала, что пара вместе пришла на Суперкубок, что их застали целующимися, что Гага без ума от Полански, что она выложила их совместное фото в День святого Валентина. Журналистам особенно нравилось, что возлюбленный певицы далек от шоу-бизнеса. «У Леди Гаги появился самый крутой аксессуар 2020 года: обычный парень», — писал Refinery 29.

27 февраля в The New York Times вышла колонка «Новая девушка моего бывшего парня — Леди Гага». Ее написала редактор издания Линдси Кроуз. Она рассказала, что встречалась с Полански в течение семи лет, никогда не гуглила его после их расставания, но за последний месяц узнала о его новых отношениях все — из соцсетей, от друзей и от мамы, которая ради подробностей о романе Гаги и Полански взяла журнал из местной библиотеки.

Как это часто бывает, Кроуз начала сравнивать себя с новой девушкой своего бывшего — и поняла, что ей это нравится! «Леди Гага восхитительная. Сравнение с ней очень мотивирует, и я рекомендую вам поступить так же вне зависимости от того, как вы связаны с тем, с кем она встречается», — написала Кроуз.

Ее логика была такой: «Я собиралась надеть на мероприятие черное платье, купленное сто лет назад на распродаже, — уже в 27 раз. Но Леди Гага никогда бы так не поступила. <…> Я пошла в хороший магазин, где никогда не была, и кое-что примерила. Консультант спросила про повод. „Я увидела на фейсбуке, что мой бывший встречается с Леди Гагой“, — ответила я. Она осмотрела меня с ног до головы. „Хм. Правда?“ — спросила она. Да. Платье было слишком дорогим, но я его купила. Почему я должна позволять себе меньшее, чем Леди Гага?».

После дорогого платья автор колонки позволила себе макияж, накладные ресницы, показать хвалебный отзыв о себе своему боссу и взяться за презентацию, которая ее пугала. «Смысл в том, что Леди Гага живет амбициозной жизнью, которой и должны жить женщины. Я прочитала где-то, возможно, в инстаграме, такую ее фразу: „Не позволяй ни одной живой душе в мире говорить тебе, что ты не можешь быть самой собой“. <…> Если Леди Гага может делать то, что хочет, почему я не могу?», — написала Кроуз.

В конце колонки журналистка упомянула, что она замужем.

Ольга Корелина