16 февраля британский блогер Кевин Фрешуотер опубликовал в фейсбуке видео «Закончи песню». В нем Фрешуотер подходит к незнакомым людям на улице, начиная петь разные композиции, и предлагает их продолжить. Последняя героиня видео — женщина из метро, которую он просит спеть оскароносную песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась». И она поет, да еще как!

Видео набрало 17 миллионов просмотров в фейсбуке и 23 миллиона — в твиттере, куда его выложил фанатский аккаунт Леди Гаги (именно она в дуэте с Брэдли Купером спела «Shallow» в картине «Звезда родилась»). Пользователи наперебой восторгались талантом незнакомки (даже те, кто посчитал видео постановочным). Некоторым она понравилась даже больше, чем Гага.

Довольно быстро выяснилось, что новая любимица интернета — профессиональная певица и автор песен Шарлотта Обери. Она часто исполняет каверы на популярные композиции: «Over the Rainbow» Джуди Гарленд, «Chandelier» певицы Сиа, «Purple Rain» Принса и «Love Is On The Way» Селин Дион. И в ее исполнении они звучат не менее впечатляюще, чем «Shallow».

Еще в начале недели в инстаграме Шарлотты Обери было семь тысяч подписчиков, а теперь их 270 тысяч. Кевин Фрешуотер, у которого подписчиков тоже прибавилось, заявил, что счастлив открыть миру новый талант. Кстати, в его видео снялся еще как минимум один талантливый парень. Послушайте, как он поет «Bohemian Rhapsody»!

Kevin Freshwater — FINISH THE LYRICS! Kevin Freshwater