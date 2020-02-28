Росстат выбрал талисман для переписи населения. Им станет Цыпа ВиПиН 🐤 С ней конкурировали Козел Дерезайка, Конек-огонек и «привлекательная выхухоль»

Росстат подвел итоги конкурса на изображение талисмана Всероссийской переписи населения. Победителем стала Цыпа ВиПиН. Ее нарисовал архитектор и иллюстратор из Самары по имени Максим. За победу в конкурсе он получит 60 тысяч рублей.

Выбор талисмана для переписи населения начался 11 февраля. На конкурс прислали около 900 работ из 74 регионов России. На первом этапе они прошли через пользовательское голосование, а на втором — через голосование .

В шорт-лист, из которого жюри выбирало победителя, попали 77 потенциальных талисманов. Среди них было довольно много птиц (например, Птенчик Лева), несколько тигров (например, Тигр Ярослав), другие животные (Козлик Дерезайка, Конек-огонек, безымянные «привлекательная выхухоль» и «милашка песец»), а также перо и скрепка.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.