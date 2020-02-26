Эминем предложил фанатам посоревноваться с ним в скорости чтения рэпа. Фанаты не подвели

Не прошло и двух месяцев с закрытия передачи «Сам себе режиссер», а Эминем уже заимствует оттуда идеи. В лучших традициях рубрики «Слабо?» рэпер бросил вызов фанатам, предложив зачитать так же быстро, как он.

Для участия в челлендже нужно оттараторить фрагмент трека «Godzilla» с его нового альбома «Music to Be Murdered By». В нем Эминем произносит 229 слов за 30 секунд. Музыкант пообещал репостнуть самых техничных участников — и заодно вручить им некий приз. Что это за приз и когда подведут итоги соревнования, не уточняется.

Челлендж не слишком испугал поклонников Эминема. Многие более чем достойно справляются со скоростным куплетом «Godzilla».

Выяснилось, что кое-кто уже давно тренирует читку на песнях-скороговорках вроде «Rap God», «Speedom Sped Up» и «Worldwide Choppers Sped Up». Поэтому куплет «Godzilla» не показался им таким уж непосильным испытанием.

Более того, песню даже специально включили на скорости 1,25x. Автор видео ниже утверждает, что не редактировал ролик, просто он действительно так быстро читает.

Некоторые посчитали, что зачитывать текст — это слишком скучно. Поэтому решили его напечатать.

Но получается не у всех. Кому-то вызов Эминема показался чересчур сложным. И на это тоже увлекательно смотреть.

Конечно, уже появились мемы с подписями в духе «Это я после попытки поучаствовать в #GodzillaChallenge».

Полную версию песни «Godzilla», припев которой исполнил умерший в декабре 2019 года рэпер Juice Wrld, можно послушать ниже.

Godzilla (feat. Juice WRLD) [Official Audio] EminemMusic