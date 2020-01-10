ВГТРК закрыла программы «Сам себе режиссер», «Утренняя почта» и «Смехопанорама»

Телеканал «Россия 1» и холдинг ВГТРК решили снять с эфира программу «Сам себе режиссер». Об этом в видеообращении сообщил ведущий телешоу Алексей Лысенков.

«Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», — сказал Лысенков. Он поблагодарил всех участников, гостей и авторов программы.

Как сообщает «Московский комсомолец», вместе с программой «Сам себе режиссер» на «России 1» закрыли «Утреннюю почту» и «Смехопанораму». Судя по сайту телеканала, последние выпуски этих программ вышли в эфир 29 декабря 2019 года.

«Смехопанорама» выходила с 1994 года, а программа «Утренняя почта» (ранее называлась «По письмам телезрителей») — с 1973 года.

Обновление: Пресс-служба ВГТРК подтвердила РБК, что производство «Утренней почты» и «Смехопанорамы» приостановлено.

Программа «Сам себе режиссер» впервые вышла в эфир в январе 1992 года на телеканале РТР (ныне «Россия 1»). В шоу показывали любительские видеоролики телезрителей. Одной из самых известных рубрик был конкурс «Слабо?». Последний выпуск шоу вышел 22 декабря 2019 года. В 1998 году программа «Сам себе режиссер» получила премию «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа».