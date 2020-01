Эминем выпустил альбом, вдохновленный Альфредом Хичкоком. Есть совместные песни с Эдом Шираном и рэпером Juice WRLD

Эминем без каких-либо анонсов выпустил свой одиннадцатый сольный альбом «Music To Be Murdered By». В релиз вошли совместные песни с Эдом Шираном, умершим в декабре 2019 года рэпером Juice WRLD, Андерсоном Паком и давним другом Эминема — техничным детройтским рэпером Royce da 5'9''. Доктор Дре выступил одним из продюсеров пластинки.

Послушать альбом можно на всех стриминговых платформах.

Эминем вдохновлялся альбомом «Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By», в создании которого участвовал Альфред Хичкок. Рэпер воссоздал обложку этого релиза, на которой режиссер прикладывал к своей голове топор и револьвер. В новой версии на месте Хичкока оказался сам рэпер. Кроме того, голос Хичкока появляется в интерлюдиях между песнями. Его записи взяты из интерлюдий «Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By».

Помимо альбома Эминем выпустил клип на трек «Darkness». В ней он читает о массовом убийстве на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которого убили 58 человек.

