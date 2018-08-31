Эминем выпустил новый альбом «Kamikaze». Послушайте его прямо сейчас!

Американский рэпер Эминем выпустил десятый по счету альбом под названием «Kamikaze». Пластинка состоит из 13 песен общей продолжительностью 45 минут.

Новый альбом Эминема доступен в сервисе Apple Music. Также его можно послушать в «Яндекс.Музыке» и Spotify.

В записи участвовали американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, а также канадская певица Джесси Рейез, которая поет с Эминемом в двух песнях. 13-й трек с альбома «Venom» стал саундтреком к одноименному фильму, выход которого намечен на ноябрь 2018 года.

На обложке изображен реактивный самолет. Рисунок отсылает к обложке альбома группы Beastie Boys «Licensed to Ill», который вышел в 1986 году. На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец. Также там написано: «Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady».

В твиттере Apple Music опубликовано короткое видео, посвященное альбому «Kamikaze».