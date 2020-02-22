шапито
Как выглядит вечеринка Пелагеи? Ну вот так — играет русский народный Skrillex и Rammstein ИИИИИИИИЕХ! 🐻
Источник: Meduza
Гостьей последнего выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала певица Пелагея. Она рассказала о расставании с мужем и о том, что начала заниматься боксом. Но это была не самая веселая часть интервью.
В конце беседы Иван Ургант предложил Пелагее записать фит вместе с Rammstein, Post Malone и Skrillex. Пелагея без труда спела поверх иностранных хитов русские народные песни. Неизвестно, импровизировала ли она, но вышло душевно. Особенно удался дуэт со Skrillex: