шапито
Ансамбль песни и пляски имени Александрова танцует под Рики Мартина и Бритни Спирс. Каждый день — новый хит🕺🏽
Источник: Meduza
Ансамбль песни и пляски Российской (ранее Советской) армии имени Александрова известен на весь мир. Его артисты обычно выступают под классическую и народную музыку. Но что если слегка изменить их репертуар — и включить песни Бритни Спирс? Или Gorillaz. А то и вовсе Эмси Хаммера!
Именно этим и занимается ведущий твиттер-аккаунта «Советские солдаты танцуют» (хотя никакие это не солдаты), на который с августа 2019-го подписалось более 90 тысяч человек. Каждый день там появляются записи архивных выступлений ансамбля, на которые накладывают фрагменты известных хитов. И знаете что? Танцоры почти везде все равно попадают в ритм. Взгляните сами!