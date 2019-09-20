Ансамбль песни и пляски Российской (ранее Советской) армии имени Александрова известен на весь мир. Его артисты обычно выступают под классическую и народную музыку. Но что если слегка изменить их репертуар — и включить песни Бритни Спирс? Или Gorillaz. А то и вовсе Эмси Хаммера!

Именно этим и занимается ведущий твиттер-аккаунта «Советские солдаты танцуют» (хотя никакие это не солдаты), на который с августа 2019-го подписалось более 90 тысяч человек. Каждый день там появляются записи архивных выступлений ансамбля, на которые накладывают фрагменты известных хитов. И знаете что? Танцоры почти везде все равно попадают в ритм. Взгляните сами!

Dead Or Alive — «You spin me round»

Бритни Спирс — «Toxic»

Майкл Джексон — «Beat it»

Рики Мартин — «Livin' la vida loca»

Backstreet Boys — «I want it that way»

Gorillaz — «Feel Good Inc.»

Синди Лопер — «Girls just want to have fun»

Эмси Хаммер — «U canʼt touch this»