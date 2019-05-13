Индия, русские народные сказки, бои на световых мечах и очень много рекламы Вышел новый клип Николая Баскова «Караоке». Он идет 20 (!!!) минут

У Николая Баскова вышел клип на песню «Караоке», который идет целых 20 минут. Хотя правильнее будет назвать его короткометражным фильмом о неудачной попытке снять клип на ту же песню: под руководством режиссера Басков и сопровождающие его актеры то переносятся в Индию, то становятся героями русских сказок, то дерутся на световых мечах.

В какой-то момент Басков в костюме супергероя меняет световой меч на световую водку — в клипе очень много нарочито плохого продакт-плейсмента. Есть даже куплет, перепетый под рекламодателя!

Вместе с Басковым в клипе снялись Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Олеся Судзиловская, Дмитрий Маликов, Андрей Малахов, Алексей Базанов, Марина Федункив и другие. Естественно, не обошлось и без Филиппа Киркорова. Роль режиссера-неудачника исполнил Тимур Тания, а напарницу Баскова сыграла Яна Кошкина.

Николай Басков — «Караоке» Николай Басков

Вот что рассказали «Медузе» герои клипа и его режиссер:

Николай Басков

Я даже не знаю, как все закончится. Во-первых, потому что было огромное количество смен, разных направлений этой истории — от 20-х годов до русских народных сказок. Все смешалось, но мы, когда говорили с режиссером Димой Литвиненко и сценаристкой Евгенией Хрипковой, этого и хотели. Хотели снять историю о том, как делаются сегодня клипы — с огромным количеством рекламы, несоответствующим сюжетом и непонятными героями. Поэтому у нас получится не клип, а мини-фильм, первый в истории российского музыкального клипмейкерства.

Андрей Малахов

Я снялся в этом ролике, даже не видя сценария, потому что Николай уверил меня, что клип будет чистым, искренним, добрым — настоящее светлое кино, как «Ирония судьбы, или с легким паром». Так я согласился сниматься в этой мини-картине. Надеюсь, что он меня не обманул, и это не будет «Ибица 2».

Алексей Базанов

Обычно я отказываюсь принимать участие в таких экспериментах, потому что есть определенные опасения. Кажется, что царит хаос, набирается куча кадров, которая потом как-то лепится. Но в этот раз согласился и не пожалел — организация была хорошей, и волноваться не пришлось. Мой персонаж в клипе — это и есть я, только я без очков и не такой тихий. Потому что работа сценариста — ходить и «вклиниваться» между людьми, давать советы. У меня, в отличие от героя, в этом плане больше свободы.

Олеся Судзиловская

Можно сыграть в коротком эпизоде, а можно наполнить сцену — роль измеряется не экранным временем. Сценарий читали всей семьей, да и на площадке происходят какие-то добавления. Замечательный режиссер, который дышит вместе с актерами. А Коле большое спасибо, мы не первый раз встречаемся в таком роде искусств, с ним всегда весело и на работе, и в жизни.

Тимур Тания

Мне все понравилось еще на уровне сценария. Здорово, что это рассказано через призму видения девушки, которая не имеет отношения к шоу-бизнесу. Тот юмор, наличие разных картин и персонажей — все это мне очень импонирует. И в процессе съемок некоторые сцены вышли даже лучше, чем я мог себе представить.

Дима Литвиненко, режиссер «Караоке»

Не было цели сделать самый длинный клип. Или самый звездный. Сначала вообще был другой сценарий, он даже был в производстве, но мы решили, что у истории чуть странный вход, поэтому отложили ее и начали все заново. И новая история пошла как-то легко: быстро появились герои, стало понятно, что все будет происходить на съемочной площадке. И мне кажется, что Николай Басков и зацепился за эту историю, потому что она сработала на узнавание. Много что в клипе из реальных случаев: где-то наших с автором, где-то из Николая. Все это переросло в такой формат уже после того, как был закончен первый драфт. Мы поняли, что эту историю жалко сжимать до рамок классического хронометража, поэтому попробовали сделать это своей фишкой.