шапито
Вышел трейлер «Французского диспетчера» с Биллом Мюрреем и еще десятком звезд Это фильм, в котором Уэс Андерсон признается в любви журналистике
Источник: Polygon
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В новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер» речь пойдет о редакции американского журнала, расположенной в вымышленном французском городе Энюи-сюр-Бласе. По сути, весь фильм — это экранизация лучших историй, о которых рассказывали в журнале.
Ниже можно посмотреть первый трейлер.
Актерский состав 🔥🔥🔥
- Билл Мюррей
- Кристоф Вальц
- Тильда Суинтон
- Уиллем Дефо
- Леа Сейду
- Сирша Ронан
- Бенисио дель Торо
- Оуэн Уилсон
- Тимоти Шаламе
- Джеффри Райт
- Эдриан Броуди
- … и это еще не все!
Российская премьера «Французского диспетчера» намечена на 12 ноября.