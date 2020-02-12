Вышел трейлер «Французского диспетчера» с Биллом Мюрреем и еще десятком звезд Это фильм, в котором Уэс Андерсон признается в любви журналистике

В новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер» речь пойдет о редакции американского журнала, расположенной в вымышленном французском городе Энюи-сюр-Бласе. По сути, весь фильм — это экранизация лучших историй, о которых рассказывали в журнале.

Ниже можно посмотреть первый трейлер.

SearchlightPictures

Актерский состав 🔥🔥🔥

Билл Мюррей

Кристоф Вальц

Тильда Суинтон

Уиллем Дефо

Леа Сейду

Сирша Ронан

Бенисио дель Торо

Оуэн Уилсон

Тимоти Шаламе

Джеффри Райт

Эдриан Броуди

… и это еще не все!

Российская премьера «Французского диспетчера» намечена на 12 ноября.