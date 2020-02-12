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шапито

Вышел трейлер «Французского диспетчера» с Биллом Мюрреем и еще десятком звезд Это фильм, в котором Уэс Андерсон признается в любви журналистике

Источник: Polygon
Надежный источник

В новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер» речь пойдет о редакции американского журнала, расположенной в вымышленном французском городе Энюи-сюр-Бласе. По сути, весь фильм — это экранизация лучших историй, о которых рассказывали в журнале.

Ниже можно посмотреть первый трейлер.

SearchlightPictures

Актерский состав 🔥🔥🔥

  • Билл Мюррей
  • Кристоф Вальц
  • Тильда Суинтон
  • Уиллем Дефо
  • Леа Сейду
  • Сирша Ронан
  • Бенисио дель Торо
  • Оуэн Уилсон
  • Тимоти Шаламе
  • Джеффри Райт
  • Эдриан Броуди
  • … и это еще не все!

Российская премьера «Французского диспетчера» намечена на 12 ноября.

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