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Вокруг шум: «Остров собак» Уэса Андерсона Сеанс для животных, 22 тысячи нарисованных веснушек и отсылки к Куросаве
В российский прокат выходит анимационный фильм «Остров собак» Уэса Андерсона. Картина рассказывает о мальчике по имени Атари, который отправляется на мусорный остров, куда сослали всех собак, чтобы найти своего пса по кличке Спотс. Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Андерсон получил приз за лучшую режиссерскую работу. «Медуза» рассказывает обо всем, что поможет подготовиться к просмотру «Острова собак».
Трейлеры и отрывок из фильма
Из нескольких роликов мы узнали, что действие фильма происходит в Японии будущего. Из-за эпидемии собачьего гриппа всех собак сослали на мусорный остров, и они совсем этому не рады. На острове есть группа альфа-псов — Шеф, Босс, Король, Герцог и Рекс — и именно они будут помогать Атари искать Спотса.
Как создавался «Остров собак»
Незадолго до мировой премьеры картины, состоявшейся в середине апреля, на ютьюбе появилось два видео, рассказывающих о создании «Острова собак». Фильм выполнен в технике стоп-моушн-анимации, создатели картины почти не использовали компьютерную графику — кукол покадрово фотографировали для каждой сцены.
«Наша работа заключается в том, чтобы сделать из кусков металла, резины и силикона — всех этих неодушевленных вещей — что-то новое, попытаться вдохнуть в них жизнь», — говорит один из участников съемочной группы. По словам аниматоров, синхронизация озвучки и мимики персонажей было самым сложным в работе над «Островом собак».
Другой ролик рассказывает о создании кукол и макетов для фильма. Над созданием персонажей трудились несколько десятков художников. Например, художница, раскрашивающая модели и макеты, сообщила, что во время работы над «Островом собак» нарисовала 22 тысячи веснушек — по 297 штук на каждом из 74 лиц, созданных для героини Трейси.
Какими фильмами вдохновлялся Уэс Андерсон
Издание Dazed&Confused опубликовало список фильмов, которые так или иначе повлияли на Уэса Андерсона и «Остров собак». Главным источником вдохновения для режиссера стали картины Акиры Куросавы — «Пьяный ангел» и «Под стук трамвайных колес». Также Андерсон упоминал мультфильм «Отчаянные псы» Мартина Розена, «Порко Россо» Хаяо Миядзаки, аниме «Конец Евангелиона» и кукольный фильм 1977 года «Нестор - длинноухий рождественский ослик».
Полный список картин, к которым есть отсылки в «Острове собак», выглядит так:
- «Под стук трамвайных колес» — Акира Куросава
- «Порко Россо» — Хаяо Миядзаки
- «Отчаянные псы» — Мартин Розен
- «Акира» — Кацухиро Отомо
- «Нестор — длинноухий рождественский ослик» — Жюль Басс, Артур Ранкин-младший
- «С возвращением, мистер Макдональд» — Коки Митаки
- «Конец Евангелиона» — Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки
- «Снупи, вернись домой» — Билл Мелендес
- «Годзилла против Мехагодзиллы» — Дзюн Фукуда
- «Пьяный ангел» — Акира Куросава
Саундтрек
Музыку к «Острову собак» написал французский композитор Александр Деспла, лауреат премии «Оскар» за саундтрек к картинам «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды». Деспла вдохновлялся японской традиционной барабанной музыкой и театром кабуки.
Для собак и их хозяев
В Эдинбурге провели специальный сеанс «Острова собак» для зрителей с собаками. Животным не просто разрешили зайти в зал, но и выдали их хозяевам пледы, чтобы питомцев можно было усадить в кресла. По словам зрителей, все собаки вели себя хорошо (кроме французского бульдога, который уснул и захрапел).