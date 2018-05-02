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Вокруг шум: «Остров собак» Уэса Андерсона Сеанс для животных, 22 тысячи нарисованных веснушек и отсылки к Куросаве

Meduza
11:07, 2 мая 2018
20th Century Fox

В российский прокат выходит анимационный фильм «Остров собак» Уэса Андерсона. Картина рассказывает о мальчике по имени Атари, который отправляется на мусорный остров, куда сослали всех собак, чтобы найти своего пса по кличке Спотс. Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Андерсон получил приз за лучшую режиссерскую работу. «Медуза» рассказывает обо всем, что поможет подготовиться к просмотру «Острова собак».

Трейлеры и отрывок из фильма

Из нескольких роликов мы узнали, что действие фильма происходит в Японии будущего. Из-за эпидемии собачьего гриппа всех собак сослали на мусорный остров, и они совсем этому не рады. На острове есть группа альфа-псов — Шеф, Босс, Король, Герцог и Рекс — и именно они будут помогать Атари искать Спотса.

«Остров собак». Дублированный трейлер
20th Century Fox Russia
«Остров собак». Интервью героев
FoxSearchlight
«Остров собак». Отрывок из фильма

Как создавался «Остров собак»

Незадолго до мировой премьеры картины, состоявшейся в середине апреля, на ютьюбе появилось два видео, рассказывающих о создании «Острова собак». Фильм выполнен в технике стоп-моушн-анимации, создатели картины почти не использовали компьютерную графику — кукол покадрово фотографировали для каждой сцены.

«Наша работа заключается в том, чтобы сделать из кусков металла, резины и силикона — всех этих неодушевленных вещей — что-то новое, попытаться вдохнуть в них жизнь», — говорит один из участников съемочной группы. По словам аниматоров, синхронизация озвучки и мимики персонажей было самым сложным в работе над «Островом собак».

Как создавался «Остров собак». Анимация
FilmIsNow Movie Bloopers & Extras

Другой ролик рассказывает о создании кукол и макетов для фильма. Над созданием персонажей трудились несколько десятков художников. Например, художница, раскрашивающая модели и макеты, сообщила, что во время работы над «Островом собак» нарисовала 22 тысячи веснушек — по 297 штук на каждом из 74 лиц, созданных для героини Трейси.

Как создавался «Остров собак». Куклы
FilmIsNow Movie Bloopers & Extras

Какими фильмами вдохновлялся Уэс Андерсон

Издание Dazed&Confused опубликовало список фильмов, которые так или иначе повлияли на Уэса Андерсона и «Остров собак». Главным источником вдохновения для режиссера стали картины Акиры Куросавы — «Пьяный ангел» и «Под стук трамвайных колес». Также Андерсон упоминал мультфильм «Отчаянные псы» Мартина Розена, «Порко Россо» Хаяо Миядзаки, аниме «Конец Евангелиона» и кукольный фильм 1977 года «Нестор - длинноухий рождественский ослик».

Полный список картин, к которым есть отсылки в «Острове собак», выглядит так:

  • «Под стук трамвайных колес» — Акира Куросава
  • «Порко Россо» — Хаяо Миядзаки
  • «Отчаянные псы» — Мартин Розен
  • «Акира» — Кацухиро Отомо
  • «Нестор — длинноухий рождественский ослик» — Жюль Басс, Артур Ранкин-младший
  • «С возвращением, мистер Макдональд» — Коки Митаки
  • «Конец Евангелиона» — Хидэаки Анно, Кадзуя Цурумаки
  • «Снупи, вернись домой» — Билл Мелендес
  • «Годзилла против Мехагодзиллы» — Дзюн Фукуда
  • «Пьяный ангел» — Акира Куросава
Кадры из фильма «Нестор - длинноухий рождественский ослик»
warnerarchive

Саундтрек

Музыку к «Острову собак» написал французский композитор Александр Деспла, лауреат премии «Оскар» за саундтрек к картинам «Отель „Гранд Будапешт“» и «Форма воды». Деспла вдохновлялся японской традиционной барабанной музыкой и театром кабуки.

Саундтрек «Остров собак»
Musica est vita

Для собак и их хозяев

В Эдинбурге провели специальный сеанс «Острова собак» для зрителей с собаками. Животным не просто разрешили зайти в зал, но и выдали их хозяевам пледы, чтобы питомцев можно было усадить в кресла. По словам зрителей, все собаки вели себя хорошо (кроме французского бульдога, который уснул и захрапел).

Антон Долин об «Острове собак»

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