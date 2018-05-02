Вокруг шум: «Остров собак» Уэса Андерсона Сеанс для животных, 22 тысячи нарисованных веснушек и отсылки к Куросаве

В российский прокат выходит анимационный фильм «Остров собак» Уэса Андерсона. Картина рассказывает о мальчике по имени Атари, который отправляется на мусорный остров, куда сослали всех собак, чтобы найти своего пса по кличке Спотс. Премьера фильма состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Андерсон получил приз за лучшую режиссерскую работу. «Медуза» рассказывает обо всем, что поможет подготовиться к просмотру «Острова собак».

Из нескольких роликов мы узнали, что действие фильма происходит в Японии будущего. Из-за эпидемии собачьего гриппа всех собак сослали на мусорный остров, и они совсем этому не рады. На острове есть группа альфа-псов — Шеф, Босс, Король, Герцог и Рекс — и именно они будут помогать Атари искать Спотса.

Как создавался «Остров собак»

Незадолго до мировой премьеры картины, состоявшейся в середине апреля, на ютьюбе появилось два видео, рассказывающих о создании «Острова собак». Фильм выполнен в технике стоп-моушн-анимации, создатели картины почти не использовали компьютерную графику — кукол покадрово фотографировали для каждой сцены.

«Наша работа заключается в том, чтобы сделать из кусков металла, резины и силикона — всех этих неодушевленных вещей — что-то новое, попытаться вдохнуть в них жизнь», — говорит один из участников съемочной группы. По словам аниматоров, синхронизация озвучки и мимики персонажей было самым сложным в работе над «Островом собак».

Как создавался «Остров собак». Анимация FilmIsNow Movie Bloopers & Extras

Другой ролик рассказывает о создании кукол и макетов для фильма. Над созданием персонажей трудились несколько десятков художников. Например, художница, раскрашивающая модели и макеты, сообщила, что во время работы над «Островом собак» нарисовала 22 тысячи веснушек — по 297 штук на каждом из 74 лиц, созданных для героини Трейси.