Герои «Острова собак» Уэса Андерсона дали интервью. Их озвучили Билл Мюррей, Эдвард Нортон, Скарлетт Йоханссон и Тильда Суинтон!

Кинокомпания Fox опубликовала «интервью» главных героев анимационного фильма «Остров собак» режиссера Уэса Андерсона. Картина рассказывает о мальчике по имени Атари, который отправляется на собачий остров, чтобы найти своего пса Спотса.

В видео собаки — Шеф (его озвучил Брайан Крэнстон), Босс (Билл Мюррей), Рекс (Эдвард Нортон), Спотс (Лив Шрайбер), Юпитер (Ф. Мюррэй Абрахам), Дьюк (Джефф Голдблюм), Натмэг (Скарлетт Йоханссон), Кинг (Боб Бэлабан) и Оракул (Тильда Суинтон) — рассказывают о собачьем гриппе, из-за которого животных сослали на остров, и своей жизни.

«Остров собак»: интервью героев FoxSearchlight

В российский прокат фильм выйдет 3 мая 2018 года.